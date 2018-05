"Altijd goedgezind opstaan" JAAK (96) EN JULIA (95) ZIJN EERSTE ALBASTEN JUBILARISSEN VAN GEMEENTE ALFONS SCHRYVERS

05 mei 2018

02u50 0 Kapellen Jaak De Backer (96) en Julia Nuyts (95) zijn vandaag het eerste Kapelse koppel dat zijn albasten, of 75ste huwelijksverjaardag, kan vieren. In 1943 trouwden ze in Schoten. Hun geheim is simpel. "Altijd goedgezind opstaan en turbulente momenten samen aanpakken."

Het verhaal van Jaak en Julia begint in 1942 toen ze elkaar voor het eerst zagen in een café tijdens Schoten-kermis. "Samen met een vriendin ging ik naar de koers kijken", zegt Julia. "Jaak stond er aan de toog en vroeg om te dansen. Nadien nodigde hij ons beiden uit voor een ijsje in de zaak waar hij geregeld ging helpen. Mijn vriendin wilde echter naar huis en zonder Jaak iets te zeggen sprongen we op de fiets en zijn naar huis gereden. Ik dacht dat het daarbij zou blijven maar toen ik enkele dagen later met de tram van mijn werk in de koekjesfabriek De Beukelaer kwam, stond Jaak met zijn fiets aan de Kleine Bareel en deed teken om af te stappen. Ik ben dan enkele haltes vroeger afgestapt en van het ene kwam het andere. Nauwelijks zes maanden later zijn we getrouwd in volle oorlogstijd."





Twee maanden na hun huwelijk wordt Jaak afgevoerd naar het Duitse Mainz om er voor de Duitsers in een ijzergieterij te gaan werken. Ook zijn broer en neef ondergaan hetzelfde lot. Een week later is Jaak eventjes weer thuis, voor een operatie aan zijn appendix. Wanneer hij terugkeert, gaat Julia mee, om voor haar man, zijn broer en neef te zorgen. In januari 1944 komt Julia even terug naar België om er te bevallen van hun eerste zoon Pierre.





Bombardementen

"In Mainz hebben we veel geluk gehad", zegt Jaak. "Bombardementen eisten er 20.000 doden. We zijn gevlucht in de richting van de Rijn. Ik heb er mijn broer en neef teruggevonden aan het Domplein. Later kwamen we terecht in Oost-Duitsland waar we bevrijd worden door de Amerikanen. We hadden niets toen we in België aankwamen."





Terug thuis trekt het koppel in bij Jaaks ouders en enkele jaren later kopen ze een huis in Schoten waar hun tweede zoon wordt geboren. Jaak werkte eerst voor het Amerikaans leger en later, tot aan zijn pensioen, bij drukkerij Lloyd. Julia zorgde voor het huishouden. Meer dan tien jaar geleden verhuisden ze naar Kapellen. "Jarenlang trokken we met de caravan door Europa om wandelingen te maken", zegt Jaak. "Hoeveel duizenden kilometers we in de bergen hebben gestapt is niet te schatten." Het koppel heeft drie kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Hun zoon Pierre overleed op zijn 51ste aan kanker. Jaak en Julia wonen nog altijd zelfstandig en willen dat samen nog lang volhouden. "Beiden horen we niet goed meer en misschien is dat wel het beste om er nog jaren bij te doen." Ondanks hun leeftijd hebben Jaak en Julia nog dromen. Ze zouden graag nog eens terugkeren naar Mainz.