"Als kind hing ik ook altijd met één oor tegen de radio" De man achter de muziek die we allemaal uit films en series kennen JEF VAN NOOTEN

01 september 2018

Kapellen Steve Willaert (57) uit Kapellen, voor velen een nobele onbekende. Maar zijn muziek, die heeft iedereen al gehoord. Hij werkte immers samen met artiesten zoals Will Tura en Natalia, en schreef ook de muziek voor verscheidene Vlaamse topfilms en -series. Afgelopen woensdag beleefde hij een hoogdag, toen een 60-koppig symfonieorkest zijn muziek voor de musical 40-45 inblikte.

Jaren geleden schreef Steve de arrangementen voor 'Tura in Symfonie', de succesvolle concertreeks van Will Tura. Daarna kwam alles in een stroomversnelling. Steve werkte als producer-arrangeur voor verschillende artiesten, en de soundtrack voor de VRT-serie 'Stille Waters' gaf zijn carrière een extra wending richting film en televisie. Vanaf oktober is zijn muziek ook te horen in 40-45, maar wij konden hem nu al even strikken voor een interview tijdens de opnames in Studio Galaxy in Mol.





Je muzikale vlucht begon bijna vijftig jaar geleden in de Muziekacademie der Noorderkempen. Vanwaar die keuze?

"Ik was al van kindsbeen af met muziek bezig - volgens mijn ouders hing ik altijd met één oor tegen de radio. Zelf waren zij ook grote muziekliefhebbers, net als mijn nonkels en neven. Via hen heb ik jazzmuziek en big band leren kennen, maar ook The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin,... Ik kreeg een breed gamma platen aangeboden en daar heb ik dankbaar gebruik van gemaakt. Rond mijn 10 of 11 jaar kreeg ik de drang om zelf een instrument te leren bespelen, noten te lezen,... Ik koos voor piano omdat ik dat een heel volledig instrument vind. Je hebt akkoorden, melodie, ritme,... En dat allemaal gebundeld. Een volledig orkest onder je vingers, zeg maar."





Voetballertjes willen voor Barcelona spelen. Waar droomde jij als kind van?

"Ik had niet echt een droom, omdat ik nog niet wist welke richting ik precies uit wilde met muziek. Ik was als kind met meerdere dingen bezig. Ik ging niet alleen naar de Academie, maar speelde ook in groepjes, zong in een koor, schreef muziek voor mezelf die ik dan ging opnemen met de bandrecorder van mijn oom,... Ik vond alles boeiend en plezant. Zo was ik geboeid door orkesten. Een hoop mensen op een podium die samen muziek spelen: fantastisch. Langs de andere kant was ik ook geboeid door elektronica. Al mijn spaarcenten gingen op aan mijn eerste synthesizer. Maar pas rond mijn 18de besefte ik dat ik professioneel aan de slag wilde met muziek."





Daar heeft Will Tura een handje bij geholpen. Hoe is dat eigenlijk gekomen?

"Ik had een diploma Biochemie op zak, maar ik wilde absoluut van muziek mijn beroep maken. Ik begon mensen te bellen, lastig te vallen, cassetjes op te sturen - cd's bestonden nog niet. Op een bepaald moment is één van die cassettes met instrumentale, filmische muziek bij Will Tura beland. Hij was gewoon om bandjes te krijgen van mensen die zingen, en nu zat er plots eentje met symfonische muziek in de bus. Hij was geboeid en wilde me spreken. Dat werd een heel ontspannen en aangename ontmoeting. Op het einde van dat gesprek stelde hij me voor om twee weken later met hem mee te spelen. Daarna maakte ik zijn orkestarrangementen."





Die samenwerking heeft je carrière een boost gegeven?

"Iedereen die in deze wereld doorbreekt, moet ooit ergens een deur gehad hebben die openging. Iemand moet in je geloven en je een kans geven. Bij mij was dat Will. Hij heeft me onder zijn vleugels genomen, maar daarna was het uiteraard ook een kwestie van hard werken en mezelf bewijzen. Maar die belangrijke eerste stap was gezet, en daarna ging het allemaal vrij vlot. Dankzij Will zijn er voor mij veel deuren opengegaan."





De lijst van artiesten waar je sindsdien mee samengewerkt hebt, is indrukwekkend. Wie mag er nog bijkomen?

"Ik heb niet meteen een internationale vedette voor ogen met wie ik absoluut eens wil samenwerken. Ik wil vooral plezier hebben in wat ik doe. Ik heb onlangs met de Cappaert-zusjes een kleine productie in eigen beheer gemaakt, en ik heb me daar ongelooflijk mee geamuseerd. Dus als ik nog met mensen wil samenwerken, dan moeten het vooral getalenteerde mensen zijn, met het hart op de juiste plaats. Of dat nu nationale of internationale vedetten zijn of niet, dat maakt mij niet uit."





Je schreef muziek voor tal van films en series. Waar hou je de beste herinneringen aan over?

"Ik heb alles graag gedaan. En er zijn veel projecten waar ik fier op ben. Begin dit jaar heb ik de muziek geschreven voor een Brits-Ierse film en dat heb ik ongelooflijk graag gedaan. Momenteel ben ik bezig met de muziek voor 'Undercover', een nieuwe serie met Tom Waes in de hoofdrol - zijn debuut als acteur. Ook heel fijn om te doen. Ik schrijf enorm graag muziek voor beeld, altijd een avontuur. Je begint met een leeg blad en je ziet wel waar je terechtkomt."





Tot slot: nooit zelf wat meer in de schijnwerpers willen staan?

"Ik heb altijd gezegd: ofwel ben ik bezig met mijn eigen public relations, ofwel met muziek schrijven. Ik heb gewoon voor het tweede gekozen."