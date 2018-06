WK zet rusthuis én plein op stelten 25 juni 2018

02u29 0 Kapelle-Op-Den-Bos De Rode Duivels hakten Tunesië in de pan met een schitterende 5-2, en dat zullen ze in Kapelle-op-den-Bos geweten hebben. Terwijl Mariette Dons het rusthuis ondersteboven haalde, moedigden 2.000 supporters vanop het WK-dorp in de Guido Gezellelaan.

Mariette Dons beloofde in onze zaterdagkrant al dat ze de boel in het rusthuis Paaleyck op stelten zou zetten als de Rode Duivels hun slag zouden binnenhalen. En die belofte hield de kranige 89-jarige plechtig. "Prachtig, beter kon niet", zegt Mariette opgelucht. "Ik heb de refter ondersteboven gehaald met mijn getoeter. En samen met Louis, ook een megafan, hebben we een goede Jupiler in de bar gedronken om de overwinning te vieren." Mariette mobiliseerde alle bewoners van het rusthuis om mee te supporteren voor de wedstrijd. Zelf doste ze zich helemaal uit, inclusief gelakte nagels. "In de driekleur, uiteraard. Ik heb tijdens de middag iedereen eens goed wakker getoeterd. De bewoners zouden meer zoals ik moeten supporteren. Ze zijn veel te laks. Iemand als ik, zo loopt er maar één rond." OOk een tweetal kilometer verderop, aan het Jeugdontmoetingscentrum in de Guido Gezellelaan, juichten pakweg 2000 supporters voor de Rode Duivels op het grote scherm van 20m². Het WK-drop zette de sfeer in met een optreden van Wim Soutaer en Charles van Dompsburg en na de overwinning bleef het feest niet uit. Donderdag opent het WK-dorp om 18 uur voor de wedstrijd tegen Engeland. (DCFS)