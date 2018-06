WK-dorp met knaloptredens 08 juni 2018

02u52 0 Kapelle-Op-Den-Bos Op het open plein aan het jongerenontmoetingscentrum (JOC) in de Guido Gezellelaan wordt tijdens het wereldkampioenschap voetbal een heus WK-dorp ingericht. Naast de matchen van de Rode Duivels kunnen de supporters er ook genieten van optredens.

Het zijn evenementenbureaus D-Votion vzw en Bos-Events die de handen in elkaar slaan om een WK-dorp in te richten aan het JOC. Supporters kunnen er de wedstrijden van onze nationale ploeg op een scherm van twintig vierkante meter volgen. De supporters kunnen er niet alleen genieten van het voetbal, maar krijgen er ook enkele knaloptredens bij. Zo zakt Sam Gooris op maandag 18 juni naar Kapelle-op-den-Bos af voor een optreden na de wedstrijd België-Panama. Op zaterdag 23 juni spelen de Rode Duivels om 14 uur tegen Tunesië, waarna Wim Soutaer en 'Magical Flying Thunderbird' Charles Van Domburg zullen optreden. Op 28 juni zweept topdeejay en producer Jan Vervloet het publiek op na de match tegen Engeland. Ook lokale deejays Nico Nobels, dj Perre, DJozz en dj Jannes tekenen present op de wedstrijddagen. Voor de kinderen is er randanimatie.





2.000 bezoekers

Ook na de groepsfase blijft het WK-dorp staan indien de Duivels zich kwalificeren. De organisatie verwacht telkens tussen de 2.000 en de 2.500 bezoekers.





(RDK)