Wim Soutaer en Charles Van Domburg openen voor Rode Duivels 21 juni 2018

02u48 0 Kapelle-Op-Den-Bos Voetbalfans worden komende zaterdag opnieuw massaal verwacht op het open plein aan het jongerenontmoetingscentrum (JOC) in de Guido Gezellelaan.

Voor onze Rode Duivels het dan tegen Tunesië opnemen, zullen Wim Soutaer en Charles Van Domburg er een muzikaal 'aperitiefje' aanbieden. Iedereen is er welkom vanaf 12 uur. Een uurtje later kruipen Wim en Charles op het podium, gevolgd door de aftrap om 14 uur. Voor de pre- en afterparty tekenen DJ OZZ, dj Jannes, dj Petidis en Nico Nobels. Aansluitend is er een pop-upbar in het JOC. Daar kan je tot 2 uur napraten over de wedstrijd. De organisatoren verwachten opnieuw ruim tweeduizend voetbalfans.





(RDK)