Werken Londerzeelseweg volgende week zaterdag afgerond 24 augustus 2018

02u40 0

De ingrijpende werken aan de Londerzeelseweg in Ramsdonk lopen op hun einde. Op 1 september gaat de weg volledig open. Daarmee komt er ook meteen een einde aan de omleiding.





Begin augustus vorig jaar werden de broodnodige werken op de Londerzeelseweg aangevat. De oude waterleiding werd er vervangen, evenals de andere nutsleidingen. De straatverlichting kreeg ledlampen en er kwam een gescheiden rioleringsstelsel. Tot slot werd ook de straat zelf aangepakt. Op die laatste werken kwam de voorbije weken heel wat kritiek, omdat de voetpaden op bepaalde plaatsen bijzonder smal geworden zijn. De gemeente koos er echter bewust voor om geen gronden van bewoners te onteigenen en om de fietspaden breder te maken. Volgens het schepencollege belet deze ingreep de vlotte doorgang voor de voetgangers en de fietsers niet.





Volgende week zaterdag wordt de straat opnieuw volledig opengesteld. De komende dagen moeten nog enkele boordstenen en (regen)goten geplaatst worden, moet de toplaag in asfalt nog aangebracht worden en moet de definitieve signalisatie er nog komen. Door de heropening van de Londerzeelseweg valt ook de omleiding en bijhorende snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur weg in de De Beughemlaan, de Bormstraat, de Stuiversstraat en de Dreefstraat. (RDK)