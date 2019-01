Werken Kuiermansstraat later klaar dan gepland RDK

28 januari 2019

13u38 0 Kapelle-Op-Den-Bos De werken in de Kuiermansstraat zullen vermoedelijk pas deze week afgerond kunnen worden. Het einde van de werken stond voor vorige week gepland, maar het slechte weer gooide roet in het eten.

De gemeente had enkele weken geleden gecommuniceerd dat de Kuiermansstraat eind vorige week opnieuw opengesteld zou worden voor het verkeer. Die timing werd door de sneeuwval en de regen echter niet gehaald. Daarom wordt deze week alles in het werk gesteld om de straat op maandag 4 februari opnieuw te kunnen openen voor fiets- en autoverkeer. Vrachtverkeer zal wel nog steeds de omleiding via de A12 en de Molenstraat moeten volgen. Om de veiligheid van de zachte weggebruiker te verhogen zal ter hoogte van het kruispunt Huttekenstraat – Kuiermansstraat tijdelijk wisselend verkeer door middel van verkeerslichten worden toegepast. Het zal tijdelijk ook niet mogelijk zijn om via de Overzetstraat de Kuiermansstraat in te rijden.

De aangepaste verkeerssituatie zal minstens vijf weken gelden. Pas wanneer het fietspad in de Kuiermansstraat aan de zijde van de Huttekenstraat aangelegd is, wordt de tijdelijke maatregel opgeheven. Nadien zal er gewoon doorgaand verkeer mogelijk zijn. De werken in de Huttekenstraat zullen vermoedelijk midden maart afgerond worden.