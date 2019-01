Wegens succes: extra basiscomputercursussen in maart RDK

30 januari 2019

Omdat heel wat senioren op de wachtlijst stonden voor de basiscomputercursus in het najaar van 2018 heeft de gemeente Zemst samen met Arch’educ en Seniornet beslist om een extra lessenreeks in te plannen. Senioren die op de wachtlijst stonden, worden schriftelijk op de hoogte gebracht van die extra cursus en kunnen zich inschrijven. Ook nieuwe geïnteresseerde senioren zijn welkom. De inschrijvingen starten op dinsdag 5 februari aan het onthaal van het gemeentehuis. De nieuwe lessenreeks start in maart.