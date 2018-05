Wateroverlast behoort tot verleden BETWIST SPAARBEKKEN NA MEER DAN 10 JAAR EINDELIJK EEN FEIT DIMITRI BERLANGER

29 mei 2018

02u37 0 Kapelle-Op-Den-Bos Zo'n 60.000 kubieke meter water moet het nieuwe spaarbekken in het stroomgebied van de Birrebeek en Grote Heidebeek opvangen. Daarmee moet het centrum van Nieuwenrode voorgoed gevrijwaard blijven van wateroverlast. Voor het begin van het bouwverlof moeten de werken klaar zijn.

Vooral Steenokkerzeel, Sterrebeek en delen van Grimbergen werden afgelopen donderdag getroffen, maar ook in Nieuwenrode is er bij hevige regen geregeld wateroverlast. Zo stonden de inwoners van de Schriekdreef, Kerkstraat, Meiselaan, Driestraat, Molenstraat en Vroonbaan al met de voeten in het water. Ook verder stroomafwaarts komen overstromingen voor in de buurt van de Molenstraat en Birrebeekstraat. De gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Meise, maar ook de provincie, wilden daarom een gecontroleerd overstromingsgebied in de Birrebeekvallei aanleggen, maar dat liep niet van een leien dakje.





Vergunning vernietigd

De eerste plannen voor het spaarbekken doken twaalf jaar geleden op en werden door iedereen aanvaard. Volgens een buurtbewoner veranderde de provincie daarna echter de plannen, waardoor een waardevol natuurgebied en zijn eigendom plots werden doorkliefd. Zo dreigde hij zes hectaren bos en een deel van zijn paardenpiste te verliezen. De man trok in 2011 naar de Raad van State en die vernietigde de bouwvergunning. Ook de vrederechter wees tot twee keer toe een onteigening af.





Uiteindelijk kreeg de provincie begin 2016 toch een nieuwe bouwvergunning te pakken. Opnieuw dreigde juridisch gekrakeel, maar het spaarbekken is er intussen toch kunnen komen. "De procedures werden afgesloten na een minnelijke regeling tussen de provincie en de protesterende omwonenden", zegt Frank Ilsbroux van de provincie. De details van die regeling zijn vertrouwelijk, maar de provincieraad keurde ze wel goed.





Nieuwe dijk

Het overstromingsgebied ligt ten westen van de dorpskern van Nieuwenrode en wordt stroomopwaarts begrensd door het Velaartbos. "Het overstroombare gebied bevindt zich hoofdzakelijk tussen beide waterlopen en deels op de rechteroever van de Grote Heidebeek", zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen. "Het gecontroleerd spaarbekken wordt bekomen door de aanleg van een nieuwe dijk met een totale lengte van 1.300 meter en heeft een maximale bergingscapaciteit van 60.000 kubieke meter of de inhoud van 24 olympische zwembaden."





1,1 miljoen euro

De laatste werkzaamheden voor de voltooiing van het gecontroleerde overstromingsgebied zijn op dit moment bezig. Het einde is voorzien voor het begin van het bouwverlof. Prijskaartje: ruim 1,1 miljoen euro.