Vrachtwagen zakt weg in berm

Een vrachtwagen is gisteren in de Hogerheistraat op zijn zijkant terechtgekomen. Niemand raakte gewond. "De vrachtwagen moest uitwijken voor een andere wagen. Maar doordat de grond van de berm helemaal zompig was geworden, gleed de vrachtwagen weg", zegt de woordvoerder van de lokale politie. Bij het incident raakte de truck ook een elektriciteitspaal. "Uit veiligheidsoverwegingen hebben we de stroom een tijdje afgesloten. Met het takelen van de vrachtwagen hadden we ook onze handen vol. De vrachtwagen moest eerst leeggepompt worden, want de tanker zat vol met een additief voor diesel. Gelukkig was er geen lek", besluit de woordvoerder. (VDBS/RDK)