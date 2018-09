Vrachtwagen rijdt zich vast op werf 05 september 2018

02u28 0

Een vrachtwagenbestuurder die gisteren omstreeks 10.30 uur goederen kwam lossen in de Hogerheistraat in Kapelle-op-den-Bos heeft zich even vastgereden in een werfzone van Eandis. Arbeiders van de elektriciteits- en gasdistributiebeheerder hadden platen over een put gelegd, maar de vrachtwagen belandde tijdens het achteruitrijden met zijn wielen in de put. Daardoor was de Hogerheistraat korte tijd afgesloten voor alle verkeer. De politie werd verwittigd, maar uiteindelijk kon de bestuurder de vrachtwagen op eigen houtje uit de put rijden. Er vielen geen gewonden. (RDK)