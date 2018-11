Voorleesweek in bibliotheek RDK

09 november 2018

In de bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos wordt van dinsdag 13 tot en met zaterdag 17 november de voorleesweek georganiseerd. Zo staat de bib op dinsdag in het teken van ‘Reis rond de wereld in pyjama’. Vrijwilligers zorgen voor een spannend, maar knus voorleesmoment waarbij de kindjes in pyjama mogen komen. Om 18.30 uur is het aan de 3- tot 6-jarigen, om 19.15 uur zijn de 6-plussers welkom. Op woensdagmiddag is het thema ‘Reis rond de wereld in één dag’ en kunnen de kinderen zich laten grimeren. Zaterdagochtend kunnen de kinderen dan weer buttons maken en gaan ze in de voorleeshoek op reis naar fascinerende landen.