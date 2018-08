Voetpad in Londerzeelseweg amper twee tegels breed 10 augustus 2018

02u35 0 Kapelle-Op-Den-Bos Twee klinkers. Breder is het voetpad op de Londerzeelseweg in Ramsdonk op sommige plaatsen niet. Oppositiepartij N-VA klaagt de gevaarlijke toestanden aan en laat weten dat het de gemeente voldoende gewaarschuwd heeft. "De voetgangers kunnen ook op de fietspaden wandelen", sust schepen Hugo De Haes (sp.a).

"Al bij het begin van de opmaak van de plannen wezen we de gemeente erop dat de voetpaden op bepaalde plaatsen te smal zouden zijn, waardoor de Londerzeelseweg voor zachte weggebruikers gevaarlijk zou worden", zegt N-VA-raadslid Renaat Huysmans. "Er werd niet naar ons geluisterd en nu zien we het resultaat. Op sommige plaatsen is het voetpad slechts twee klinkers breed, elders zelfs nog minder. Ook de rijbaan zelf werd versmald, enkel en alleen om de fietspaden breder te kunnen maken om op die manier subsidies te krijgen. Door de versmalling van de rijbaan dreigen vrachtwagens op de fietspaden te moeten uitwijken wanneer ze elkaar moeten passeren."





Schepen van Infrastructuurwerken Hugo De Haes ziet geen problemen. "Daar waar het voetpad wat smaller is, kunnen voetgangers op het fietspad wandelen", klinkt het. "Wilden we het voetpad overal 1,50 meter maken, dan moesten we onteigenen. Er werd bewust gekozen om dat niet te doen. Ook de weg zelf is breed genoeg om vrachtwagens - weliswaar aan een lagere snelheid - elkaar te laten kruisen." (RDK)