Vier secundaire scholen starten met digitaal aanmeldingssysteem Robby Dierickx

26 februari 2019

11u08 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het Sint-Godelieve-Instituut en het Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos en het Gemeentelijk Technisch Instituut en Virgo Sapiens in Londerzeel starten dit schooljaar met een digitaal aanmeldingssysteem. Op die manier willen de scholen de lange wachtrijen voor de schoolpoorten voorkomen.

De digitale aanmeldingsprocedure van de scholengemeenschap Noord-West Brabant start op maandag 11 maart en duurt tot 31 maart. Ouders van leerlingen van het zesde leerjaar kunnen hun kinderen in die periode aanmelden voor het eerste jaar secundair onderwijs via de website https://sgnwb.aanmelden.in. Ook kinderen die al een broer of een zus in de school hebben of kinderen van personeelsleden moeten zich via diezelfde weg aanmelden. Enkel wie aangemeld is, krijgt een plaats in één van de vier scholen. Het tijdstip van de aanmelding speelt daarbij geen rol.

Bij de loting houdt de computer rekening met de school van voorkeur en met het toeval. Broers en zussen van leerlingen en kinderen van personeelsleden krijgen sowieso voorrang, ook in het digitale systeem.

Na 27 april krijgen kinderen die aangemeld zijn een inschrijvingsticket via mail. Vervolgens worden de ouders uitgenodigd voor een inschrijving op afspraak op de school waarvoor ze een inschrijvingsticket kregen.