Veteranen FCE zoeken extra spelers 27 juli 2018

Met het oog op het komende voetbalseizoen zoeken de veteranen van FCE Kapelle-op-den-Bos nog nieuwe spelers. De FCE Vets, die aangesloten zijn bij de liga Vlaams-Brabant van de Koninklijke Belgische Voetbalbond, spelen in een reeks met ploegen uit Wolvertem, Londerzeel, Meise en Wemmel. De thuismatchen worden op zaterdagmiddag om 15 uur gespeeld, de uitmatchen voornamelijk op vrijdagavond om 20.30 uur. In augustus worden enkele trainingen en oefenmatchen ingelast. Nieuwe spelers kunnen zich melden bij spelersverantwoordelijke Wouter Borremans via wouterborremans@hotmail.com. Kandidaat-spelers moeten wel voor 1 januari 1986 geboren zijn.





(RDK)