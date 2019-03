Verspreider van kinderporno verraden door andere pedofiel WHW

22 maart 2019

15u04 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een 42-jarige man uit Kapellen-op-den-Bos is veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel voor het bezit en de verspreiding van kinderporno.

Bij een verhoor in een ander pedofiliedossier liet een verdachte vallen dat hij in 2014 op de bij pedofielen populaire TMF-chatbox contact had gehad met beklaagde David P. Deze had hem om foto’s van minderjarige meisjes gevraagd. Uiteindelijk hadden ze drie foto’s uitgewisseld. Uit onderzoek bleek dat P. ook met een andere pedofiel telefonische contacten onderhield. Voldoende voor een huiszoeking op 25 februari 2015. De man, die werkzaam was bij een beschutte werkplaats, bleek drie gsm’s te hebben. Bij uitlezing hiervan troffen de speurders 1497 kinderpornografische afbeeldingen aan. Ook had hij via sms een 14-jarig meisje om seks gevraagd. Zij had hem kordaat afgewimpeld. “Het is een droom om met een minderjarig meisje seks te hebben”, klonk het bij zijn ondervragingen. “Dagelijks zoek ik contact met jonge meisjes. Het is een soort verslaving geworden.”

Mild

Naar eigen zeggen is seks er nooit van gekomen. Wel sprak hij twee keer af met een meisje uit Menen. “We hebben getongzoend. Meer niet”, zei hij daarover tegen de speurders. De rechtbank veroordeelde hem dus enkel voor bezit en verspreiding van kinderporno. “Voor het maken van zulke beelden zijn kinderen seksueel uitgebuit en misbruikt. Dat mag nooit uit het oog verloren worden”, aldus de rechter in zijn vonnis. Toch besloot de rechtbank nog enige mildheid te tonen en zijn straf met uitstel uit te spreken. “Beklaagde beschikt over een blanco strafregister. Bovendien maakte hij zich na 2015 niet meer schuldig aan dergelijke feiten.” Wel moet hij zich laten begeleiden bij een gespecialiseerde instelling.