Vernieuwde bib pronkt met leestuin 13 juli 2018

De bibliotheek steekt in een nieuw jasje. Meteen werd ook het plaatsgebrek weggewerkt en werd een leestuin geopend.





Al enkele jaren kampte de bibliotheek van Kapelle-op-den-Bos met plaatsgebrek. Ondanks dat plaatstekort moesten de voorbije jaren toch telkens hier en daar rekken bijgezet worden om het leesaanbod te kunnen uitbreiden. Daardoor stond niet alles op een logische plek en kwamen de troeven van het gebouw steeds minder tot uiting. Na meer dan twintig jaar werd dan ook nagedacht over een herinrichting en die werken zijn inmiddels afgerond. De vernieuwingen richten zich vooral op de nieuwe balie, de aangepaste leeszaal en de opgefriste jeugdafdeling. Die laatste afdeling verhuisde naar de achterzijde van het gebouw, weg van de voordeur.





Daarnaast kunnen gebruikers hun boeken voortaan ook zelf uitlenen, binnen brengen en verlengen door middel van de zelfscan. Een laatste nieuwigheid is de leestuin. Die werd met de steun van de Koning Boudewijnstichting ingericht en is open voor iedereen die wil meegenieten van een stukje natuur in het centrum. Ook niet-leden mogen er een boek of een krant komen lezen. De bibliotheektuin zal ook opengesteld worden voor scholen met het oog op het geven van openluchtlessen. (RDK)