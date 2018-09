Verkeershinder door 43ste braderie 07 september 2018

02u47 0 Kapelle-Op-Den-Bos Wie vandaag in het centrum van Kapelle-op-den-Bos moet zijn, zal rekening moeten houden met een gewijzigde verkeerssituatie. Door de 43ste braderie, die vanavond plaatsvindt, worden enkele straten afgesloten.

Aan de kerk, op de Markt en op de Westdijk ter hoogte van de Calandrokaai worden drie podia opgesteld. Het podium aan de kerk wordt vanaf 9 uur opgebouwd, waardoor de scholen SGI, De Pepel en Het Kiezeltje slechts tot de middag bereikbaar zullen zijn. Na schooltijd kunnen de leerlingen niet aan de schoolpoorten opgehaald worden. De drie scholen informeerden de ouders waar ze hun kinderen wel kunnen ophalen.





Parkeren aan sporthal

Vanaf 13 uur geldt een algemeen parkeer- en verkeersverbod in de omgeving van de kerk, de Markt en de Mechelseweg (tussen de Boneveldstraat en de Westdijk). In de Pastoriestraat, het Marktplein, de Marktstraat, de Westdijk, de Wipstraat en de Kanunnik Muyldermanslaan zal het verkeer eveneens verboden worden. Parkeren kan het best op de parking Eternit sporthal of op de bedrijfsparking van Eternit in de Kuiermansstraat. (RDK)