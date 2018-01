Vandalen vernielen borden tegen zwerfvuil 02u30 0 Foto Baert De sensibiliseringsborden werden aan diggelen geslagen. Kapelle-Op-Den-Bos De vzw Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos is furieus, want vandalen hebben drie van de twaalf sensibiliseringsborden tegen zwerfvuil vernield. "Een echte schande", klinkt het bij de vzw.

Op 11 september plaatste Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos samen met Mooimakers twaalf sensibiliseringsborden tegen zwerfvuil op kritieke plaatsen in de gemeente. "Die actie is nodig, want we merken dat er steeds meer zwerfvuil achtergelaten wordt", zegt Ronan Christiaens van de vzw Trage Wegen Kapelle-op-den-Bos. "Niet alleen ontsiert dit het straatbeeld, maar het vormt ook een gevaar voor dieren. Niet zelden komen stukken blik, plastic en petflesjes in de magen van dieren terecht. Daardoor worden ze ziek of sterven ze zelfs."





Met de twaalf zwerfvuilborden wilde de vzw Trage Wegen sluikstorters een halt toeroepen. Maar wat blijkt nu? Langs de spoorlijn Dendermonde-Mechelen werden drie borden vernield.





"Een echte schande", aldus nog Christiaens. "We proberen de zwerfvuilproblematiek aan te pakken en dan gebeurt dit. Wie een gouden tip geeft, krijgt een mooie beloning."





Het vandalisme weerhoudt de vzw er echter niet van om in de toekomst nog meer borden te plaatsen. "We roepen iedereen op om de borden niet meer te vernielen", besluit Ronan Christiaens. (RDK)