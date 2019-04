Trainer Kurt Lobbestael volgt recordpoging van thuis uit: “Campenaerts is klaar om werelduurrecord te breken” Dinsdag doet hardrijder gooi naar record, coach bekijkt poging in Eetcafé Calandro Robby Dierickx

14 april 2019

13u50 0 Kapelle-Op-Den-Bos Rustig blijven, de focus opbouwen en het draaiboek volgen: dat zijn de laatste tips die trainer Kurt Lobbestael voor Victor Campenaerts (27) heeft. Dinsdag om 18 uur onze tijd doet de wielrenner een gooi naar het werelduurrecord in Mexico. Lobbestael, die twee weken in Mexico zat, zal de recordpoging samen met familie en vrienden in de Calandro in Kapelle-op-den-Bos volgen. “Victor is klaar om het record te breken”, klinkt het.

“Kurt, mijn trainer, zou graag zijn stress met jullie delen en nodigt jullie uit in de Calandro om samen naar mijn aanval op het werelduurrecord te kijken. Allen daarheen!” Die boodschap stuurde Victor Campenaerts vrijdag de wereld in. De hardrijder vertoeft ondertussen al drie weken in Mexico, waar hij dinsdag om 18 uur onze tijd het werelduurrecord van Bradley Wiggins probeert te breken. Als hij daarin slaagt, dan heeft hij dat deels te danken aan Tisseltenaar Kurt Lobbestael. Hij stoomde de hardrijder de voorbije maanden klaar om het record te breken en trok ook twee weken lang naar Mexico. Sinds vorige week zondag is hij opnieuw in het land – de zwaarste trainingen zitten er immers op - en zal hij de werelduurrecordpoging noodgedwongen hier moeten volgen. Place to be? Eetcafé Calandro in Kapelle-op-den-Bos.

“Uiteraard is het jammer dat ik het hele gebeuren niet in Mexico kan volgen, maar ik kon me geen vier weken vrijmaken”, vertelt de trainer. “En daarom hoop ik dat ik de recordpoging dinsdag met heel wat familie en vrienden kan volgen in de Calandro.”

Wekker om 5 uur

Kurt Lobbestael was in totaal twee weken in Mexico, waar hij Victor Campenaerts optimaal voorbereidde voor de recordpoging. “In de eerste week lag de focus vooral op de aanpassing aan het klimaat en de hoogte. Er werd aanvankelijk dan ook rustig getraind, maar de tweede week was een pak intensiever. Zo moesten we elke dag om 5 uur op en waren de trainingen een pak zwaarder. Daarnaast hebben we twee keer de dag van de werelduurrecordpoging gesimuleerd, zodat Victor tot in de puntjes voorbereid is.”

Aangezien de tijdrijder de voorbije week vooral moest rusten, keerde Kurt Lobbestael vorige week zondag huiswaarts. Toch heeft hij van hieruit nog enkele tips voor Campenaerts. “Blijf rustig, ook wanneer de media massaal toestroomt”, klinkt het. “Bouw de focus stelselmatig op en leer omgaan met de gezonde stress. We hebben een heel draaiboek opgesteld. Als hij zich daaraan houdt, dan is hij optimaal voorbereid voor dinsdag. Of hij er klaar voor is? Absoluut. Campenaerts is al een hele winter met die recordpoging bezig. Met hoeveel meter hij het record zal breken, weet ik niet, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het record dinsdagavond op zijn naam mag zetten. En dan zal er volgend weekend, wanneer Campenaerts terug in België is, ongetwijfeld stevig gevierd worden.”