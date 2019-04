Tientallen ouders ongerust: kinderen vinden geen school in eigen gemeente Scholengemeenschap roept op niet te panikeren omdat wachtlijsten zullen slinken Robby Dierickx en Dimitri Berlanger

04 april 2019

14u55 7 Kapelle-Op-Den-Bos De ouders van tientallen kinderen uit Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel zijn razend, omdat er voor hun kinderen (voorlopig) geen plaats blijkt te zijn in secundaire scholen Virgo, GTIL en Kobos, die voor het eerst met een digitaal aanmeldingssysteem werken. De scholengemeenschap mag ouders dan wel oproepen niet te panikeren, toch is de ongerustheid groot. “Waar moeten onze kinderen naartoe?”

Om kampeertoestanden voor de schoolpoorten te vermijden, besloten KOBOS (een samensmelting van de eerste graden van het Sint-Theresiacollege en het Sint-Godelieve Instituut) uit Kapelle-op-den-Bos en Virgo en GTIL uit Londerzeel om dit jaar voor het eerst met een gezamenlijk digitaal aanmeldingssysteem te werken. Ouders konden hun kinderen tussen 11 en 31 maart digitaal inschrijven. Dinsdag kregen tientallen ouders uit Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel echter te horen dat hun kinderen op de wachtlijst staan.

“Ik woon in vogelvlucht op amper vijfhonderd meter van het Sint-Theresiacollege, toch is er voor mijn zoon geen plaats”, reageert één van de ouders anoniem. “Kinderen uit pakweg Brussel hebben hier dan wél een plek gekregen. Absurd. Wij moeten nu op zoek naar een school in Buggenhout of Mechelen. In plaats van een trip met de fiets van nog geen vijf minuten zal mijn zoon nu ruim een halfuur op de bus of de trein moeten zitten.”

Machteloos

De verontruste ouders klopten massaal aan bij de schepencolleges van Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel, maar die staan naar eigen zeggen machteloos gezien het om scholen van het Katholiek Onderwijs gaat. “Het is onaanvaardbaar dat het criterium ‘afstand tot de school‘ in tijden waarin we allemaal de mond vol hebben over het halen van klimaatdoelstellingen, niet in rekening gebracht wordt bij de schoolkeuze”, zegt Lena Ghysels (N-VA), onderwijsschepen in Kapelle-op-den-Bos. “We zullen al het mogelijke doen om onze schoolgaande jeugd in de eigen gemeente naar school te laten gaan.”

“Er is duidelijk een hiaat in het systeem door de afwezigheid van die parameter ‘afstand’”, reageert Londerzeels burgemeester Conny Moons (LWD). “Het is onaanvaardbaar dat talloze Londerzeelse ouders nog al die weken in grote onzekerheid moeten verkeren. Wij kunnen vanuit de gemeente weinig doen, maar we gaan vanuit het college wel een uitgebreide brief naar de minister sturen om deze wantoestand aan te kaarten.”

Discriminatie

Volgens het kabinet van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) zou het criterium ‘afstand tot school’ voor discriminatie zorgen. “Niet elke gemeente telt immers een secundaire school”, klinkt het. “Bovendien zijn er heel wat verschillende onderwijsvormen die niet elke school aanbiedt. Daardoor mag het afstandscriterium in secundaire scholen niet gehanteerd worden. Bij basisscholen mag dat wel aangezien elke gemeente er minstens één telt.”

De wachtlijsten zullen de komende weken slinken. Heel wat ouders hebben hun kinderen in verschillende scholen ingeschreven. Zodra ze een plaats toegewezen krijgen in een andere school, vervalt hun inschrijving bij ons en komt er een plaats vrij Luc van Riet

Ondertussen roept Luc van Riet, coördinerend directeur van scholengemeenschap Noord-West Brabant waartoe de scholen uit Kapelle-op-den-Bos en Londerzeel behoren, ouders op niet te panikeren. “De wachtlijsten zullen de komende weken fors slinken. Heel wat ouders hebben hun kinderen immers voor alle zekerheid in verschillende scholen ingeschreven. Zodra ze een plaats toegewezen krijgen in een andere school, vervalt hun inschrijving bij ons en komt er een plaats vrij. We roepen ouders die beslissen om hun kind elders naar school te laten gaan dan ook op ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Op die manier kunnen we de definitieve plaatsen toewijzen.”

Of een capaciteitsuitbreiding niet voor de oplossing kan zorgen? “Je kan een aantal extra plaatsen creëren door de klassen groter te maken en alle ruimte te benutten, maar dat is toch een serieuze afweging die je moet maken”, vindt Danny Van Buggenhout, directeur van Virgo Sapiens. “De kwaliteit van het onderwijs mag er niet gaan onder lijden. De vraag is of dat opweegt tegen het gelukkig maken van die paar extra mensen.”