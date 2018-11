Stroompanne treft 1.500 gezinnen RDK

22 november 2018

11u03 3

In Kapelle-op-den-Bos, Humbeek en Wolvertem hebben donderdagvoormiddag zo’n 1.500 gezinnen een klein uur zonder stroom gezeten. Vooral in Nieuwenrode, een deelgemeente van Kapelle-op-den-Bos, werden heel wat straten getroffen. Volgens netbeheerder Eandis ligt de oorzaak bij een graafmachine die tijdens werken ter hoogte van de Vaartstraat in Kapelle-op-den-Bos een kabel raakte. “Maar om 11 uur was het probleem van de baan en hadden alle gezinnen opnieuw stroom”, zegt David Callens, woordvoerder van Eandis.