Strooiploegen staan al klaar RDK

22 november 2018

13u42 1 Kapelle-Op-Den-Bos In Kapelle-op-den-Bos is het preventieplan voor de wintermaanden opnieuw in werking getreden. Dat betekent onder meer dat er tot eind maart strooiploegen klaarstaan.

De strooiploegen zullen wachtdiensten van een week — maandagochtend tot maandagochtend — kloppen. De verantwoordelijke beslist zelf op basis van weerberichten of eigen waarnemingen wanneer er gestrooid moet worden. Dat zal gebeuren met twee strooimachines.

In eerste instantie worden de doorgangswegen met veel (bus)verkeer aangepakt. Pas daarna wordt er ook in wijken en verkavelingen gestrooid. Op fietspaden, bruggen en in de omgeving van scholen wordt er manueel gestrooid, net als in weekends in de buurt van de kerken. Bij hevige sneeuwval zal het voltallige personeelsbestand van de technische dienst ingeschakeld worden.

De gemeente beschikt momenteel over vijftig ton zout, maar heeft de nodige bestellingen inmiddels geplaatst. Het schepencollege rekent ook op de burgerzin van inwoners om de voetpaden voor hun deur ijs- en sneeuwvrij te houden. Oudere inwoners, andersvaliden en hulpbehoevenden kunnen een beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW om hun stoep aan te pakken.