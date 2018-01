Socialisten trekken niet met sp.a maar met ProKA naar de kiezer 19 januari 2018

02u30 0

Inwoners van Kapelle-op-den-Bos zullen bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar niet op sp.a kunnen stemmen. De socialisten hebben woensdagavond namelijk unaniem beslist om in de nieuwe beweging ProKA te stappen. Naast ervaren sp.a'ers zal die nieuwe beweging ook enkele inwoners zonder politieke ervaring tellen.





De voorbije dagen kregen alle inwoners van Kapelle-op-den-Bos een opvallende flyer in de bus. 'De nieuwe beweging ProKa is op zoek naar enthousiaste mensen', viel er te lezen. Wie er achter de flyer zat, was onduidelijk. Maar nu blijkt het om een nieuwe politieke partij - al spreekt men zelf liever van een nieuwe beweging - te gaan. Paul De Prins is één van de oprichters. "Op het huidige schepencollege (dat uit sp.a en CD&V bestaat, red.) zit wat sleet, dus het is tijd voor vernieuwing", klinkt het. "Enkele inwoners vinden dat het beter kan in Kapelle-op-den-Bos, maar wilden zich niet bij een bestaande politieke partij aansluiten. Daarom besloten we een nieuwe beweging op te starten."





De leden van ProKA legden hun oor te luister bij meerderheidspartij sp.a, waar woensdagavond unaniem beslist werd om mee te stappen in het project. "Dat neemt niet weg dat sp.a Kapelle-op-den-Bos blijft bestaan, maar we trekken wel met ProKA naar de kiezer", zegt sp.a-voorzitter Else De Wachter. "Met de nieuwe beweging willen we de burger meer inspraak geven. Niet alleen in onze campagne voor de verkiezingen, maar ook na de stembusgang. Participatie dragen we hoog in het vaandel."





In 1994 trokken de socialisten ook al onder een andere naam naar de kiezer. Toen konden de inwoners stemmen op de Lijst van de Burgemeester. (RDK)