Sociale werkplaats 3Wplus onderhoudt voortaan bushokjes 02u39 0 Kapelle-Op-Den-Bos Niet langer de gemeentediensten maar wel werknemers van de sociale werkplaats 3Wplus onderhouden vanaf 1 januari de bushokjes van De Lijn in Kapelle-op-den-Bos. Het gaat om 19 schuilhuisjes.

De sociale werkplaats 3Wplus bezorgt mensen die elders moeilijk aan de bak geraken een werkplek. De gemeenteraad keurde vorige week vrijdag het voorstel goed om de schuilhuisjes van De Lijn voortaan door de werknemers van 3Wplus te laten onderhouden. De bushokjes zullen om de twee maanden gereinigd worden.





Het onderhoud bestaat onder meer uit het onkruidvrij maken van de toegang, het maaien van het gras in de directe omgeving, het verwijderen van graffiti en stickers, het reinigen van de binnen- en buitenzijden en de vloer, het ledigen van de dakgoten en het vaststellen van schade door stormweer of vandalisme.





Het onderhoudscontract is op 1 januari gestart en wordt voor onbepaalde tijd afgesloten. De gemeente geeft op jaarbasis 4.138,20 euro aan de samenwerking uit.





"Door het regelmatig geplande onderhoud hopen we het comfort van de busreiziger te verhogen en bij te dragen tot de netheid van de verschillende halteaccommodaties in onze gemeente", zegt schepen Hugo De Haes (sp.a). (RDK)