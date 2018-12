SGI en STK zetten eerste stap richting één school Volgend schooljaar gezamenlijke eerste graad op één locatie Robby Dierickx

13 december 2018

17u23 9 Kapelle-Op-Den-Bos Het Sint-Theresiacollege en het Sint-Godelieve-Instituut in Kapelle-op-den-Bos organiseren volgend schooljaar het eerste jaar secundair samen op één locatie. Daarmee willen ze elke leerling een leertraject op maat aanbieden en willen ze een warm nest creëren. Het uiteindelijke doel? De twee scholen op termijn volledig laten samensmelten. Ook drie vrije basisscholen stappen in het project.

Vandaag telt het Sint-Theresiacollege in de Veldstraat in totaal 1.230 leerlingen, het Sint-Godelieve-Instituut in de Mechelseweg heeft er bijna 300. In het eerste jaar zitten momenteel 253 kinderen in de A-stroom in het STK, terwijl het SGI 15 leerlingen in de 1A-stroom heeft en 7 in de 1B-stroom. Met het oog op de hervorming van het secundair onderwijs van bevoegd minister Hilde Crevits (CD&V), die volgend schooljaar in voege treedt en die als doel heeft om elke leerling het beste onderwijs te bieden op maat van zijn of haar talenten, interesses en mogelijkheden, hebben beide secundaire scholen beslist om de handen in mekaar te slaan. Onder andere op die manier willen ze de brede overgang van de lagere school naar de secundaire school vlotter maken.

“Volgend schooljaar zullen we het eerste jaar secundair namelijk samen op één locatie organiseren”, zegt Kristien Druyts, pedagogisch directeur in het Sint-Theresiacollege. “Het jaar erop zal dat voor de hele eerste graad het geval zijn. De lessen in de A-stroom en de B-stroom zullen op de campus in de Veldstraat gegeven worden. De samensmelting moet ervoor zorgen dat we voor elke leerling een leertraject op maat kunnen uitwerken. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan zal het dat ook krijgen. Heeft een andere leerling net wat meer uitdagingen nodig, dan zal daar ook aan gewerkt worden. Elke leerling zal met andere woorden nog beter begeleid worden. Hiermee willen we de kinderen van meer interessevelden laten proeven en hen zelf laten beslissen wat ze willen studeren. Op het einde van het tweede jaar secundair zullen de leerlingen gerichter kunnen kiezen welke richting ze willen volgen in de tweede graad.”

Ouders meer betrekken

Volgens Kristien Druyts willen de scholen ook de ouders meer betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. “Er zal anders geëvalueerd worden”, luidt het. “We organiseren coachinggesprekken met leerlingen en bespreken dit op regelmatige basis met de ouders. Het hele proces werd trouwens met een kernteam en werkgroep van leerkrachten uitgewerkt. Samen met hen hebben we bekeken wat we kunnen en moeten veranderen.”

Ook de drie vrije lagere scholen van Kapelle-op-den-Bos (De Pepel, De Kiem en Karamba) stappen mee in het project en dit onder de naam KOBOS, die staat voor Katholiek Onderwijs Kapelle-op-den-Bos. Het uiteindelijke doel is de twee secundaire scholen op termijn te laten samensmelten tot één school met twee campussen. In de toekomst zal nog bekeken worden hoe dit in de praktijk zal gebeuren.”

Om de lessen vlot te laten verlopen, worden binnenkort enkele herinrichtingswerken in het Sint-Theresiacollege uitgevoerd. Donderdagavond werden de ouders van leerlingen die komende zomer de overstap van de lagere naar de secundaire school maken en de collega’s van de basisscholen uit de bredere regio ingelicht over de veranderingen.