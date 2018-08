Scouts krijgen eindelijk nieuwe lokalen HONDERD LEDEN VOOR TWEE JAAR NAAR VOORMALIGE KLEUTERSCHOOL ROBBY DIERICKX

21 augustus 2018

02u39 0 Kapelle-Op-Den-Bos Ze hebben er lang op moeten wachten, maar de scouts van Nieuwenrode krijgen eindelijk nieuwe lokalen. Broodnodig, want de oude waren te klein en kampten met elektriciteits- en verwarmingsproblemen. Twee jaar lang wordt er gebouwd achter zaal De Mispelaer.

De afgeleefde gebouwen achter zaal De Mispelaer in de Paddegatstraat zijn intussen afgebroken. De scoutsleiding en enkele ouders zijn nu bezig aan de fundering van het nieuwe lokaal. "Eindelijk", zegt groepsleider Jochen Van den Berghe opgelucht. "Hier kijken we al lang naar uit. Onze vorige lokalen, die in de jaren 80 gebouwd werden, waren al een poos te klein. Omdat er binnen te weinig plaats was, moesten kinderen vaak buiten in de regen spelen. Verder doken er het voorbije jaar ook steeds meer gebreken op. Zo deed de elektriciteit het niet meer naar behoren en liet de verwarming het meermaals afweten. Onze koelkast konden we door de elektriciteitsproblemen ook niet langer gebruiken. Daarnaast sloten ook de deuren niet meer naar behoren en waren er isolatieproblemen."





Concreet komt er achter zaal De Mispelaer een nieuw lokaal met twee verdiepingen. "Daardoor verdubbelt de capaciteit, want voordien beschikten we slechts over een gelijkvloerse verdieping met vier ruimten", gaat Jochen Van den Berghe verder. "In de toekomst zullen we ook over een bovenverdieping en een zolder beschikken."





Kosten drukken

Volgens de architect zou de totale kostprijs van de bouwwerken zowat 600.000 euro bedragen, maar de leden hopen het met 200.000 euro minder ook te verwezenlijken. "Dat kan door zelf de handen uit de mouwen te steken", legt de groepsleider uit. "Daarom brengen we de fundering zelf aan. Voor de ruwbouw doen we een beroep op de leerlingen van de Technische School Mechelen, waardoor we ook voor die werken de kosten kunnen drukken. De ruwbouw zal vermoedelijk binnen een jaar klaar zijn. De afwerking zullen we vervolgens opnieuw grotendeels zelf verzorgen, met de hulp van ouders en sympathisanten. Via allerlei benefietacties gaan we de komende maanden en jaren nog geld inzamelen om de werken te bekostigen. Het grootste gedeelte wordt evenwel betaald door de kerkfabriek, terwijl ook de gemeente subsidies geeft."





Nu de oude lokalen afgebroken zijn en het twee jaar wachten is op het nieuwe gebouw, moeten de honderd leden van de scouts tijdelijk uitwijken naar de voormalige kleuterschool 't Graantje. De kindjes verhuisden twee jaar geleden naar de vestiging van 't Mulderke en sindsdien staat het gebouw leeg.