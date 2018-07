Schuur vat vuur 04 juli 2018

02u47 0

Een schuur in de Bredestraat is gisteravond rond 21 uur volledig vernield door een uitslaande brand. Gewonden vielen er niet. De brandweer ontdekte dat er ook asbest in het dak zat, al bleek er uiteindelijk geen gevaar voor de buurt te zijn. De hulpdiensten hadden het vuur snel onder controle, maar hadden toch nog enkele uren nodig om na te blussen. De rookpluim was volgens de brandweer tot in Londerzeel zichtbaar. De oorzaak van de brand is momenteel nog niet bekend. Enkele machines die in de schuur stonden raakten ernstig beschadigd. (VDBS)