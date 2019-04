Schoenspoor nekt inbreker in rusthuis WHW

19 april 2019

16u27 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een twintiger riskeert 9 maanden cel voor een inbraak in rusthuis Paaleyck. De man liet een schoenspoor achter dat identiek was aan zijn schoenen, waardoor hij niet anders kon dan bekennen.

De man was eind oktober zonder documenten in ons land aangekomen. Een van de eerste dingen die hij deed was naar het rusthuis gaan en een raam ervan ingooien met een steen. Eenmaal binnen bracht hij enkele beschadigingen aan en wilde hij enkele waardevolle zaken stelen. Een getuige had alles zien gebeuren en de politie gebeld. Die kon hem enkele straten verder staande houden.

Aanvankelijk ontkende hij maar op de vensterbank was een duidelijk schoenspoor aangetroffen dat identiek was aan zijn schoenen. Ook had hij jetons van de koffiemachine van het rusthuis bij zich. Hierop bekende hij alles. “Ik heb veel spijt. Het is niet mijn gewoonte om te stelen maar ik was onder invloed van drank en drugs”, klonk het tegen de rechter. De verdediging vraagt om mildheid. “Hij zit nu al 6 maanden in de cel. Als u de rest van de straf met uitstel uitspreekt, kan hij de cel verlaten. Zijn dossier zal opgepikt worden door de dienst vreemdelingenzaken waarna hij zal uitgewezen worden”, aldus zijn advocaat Boris Reynaerts.

Uitspraak op 24 april.