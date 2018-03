Ruzie over kind leidt tot armbreuk 08 maart 2018

Een twintiger uit Kapelle-op-den-Bos riskeert een celstraf van acht maanden voor partnergeweld. In de zomer van 2016, net na de geboorte van hun dochtertje, besloten Y.H. en zijn vriendin een einde te maken aan hun relatie. Elk om beurten mochten ze het kind bij zich hebben, maar dat zorgde voor problemen.. Toen zijn ex hun dochtertje kwam ophalen wilde hij het meisje niet afstaan, waarop de vrouw hem een duw gaf. "Toen ze nogmaals wilde duwen heb ik haar een stamp gegeven om haar weg te houden van mij en ons kind", nuanceerde hij ter zitting. De vrouw liep daarbij een armbreuk op en was meer dan twee maanden arbeidsongeschikt. Ze vraagt een schadevergoeding van 4.434 euro. De verdediging vraagt de vrijspraak op basis van wettelijke zelfverdediging. "Hij wilde haar tegenhouden, geen pijn doen." Uitspraak op 12 april.





(WHW)