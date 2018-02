Ruzie met ex kan man acht maanden cel kosten 03 februari 2018

03u19 0 Kapelle-Op-Den-Bos Een twintiger uit Kapelle-op-den-Bos riskeert een effectieve celstraf van acht maanden voor geweld tegen zijn ex.

In de zomer van 2016, net na de geboorte van hun dochtertje, besloten Y.H. en zijn vriendin om een einde te maken aan hun relatie. Maar het co-ouderschap bracht problemen met zich mee. Toen zijn ex hem belde om te vragen of alles goed ging met hem en de baby, hoorde ze het meisje op de achtergrond huilen. Daarop spoedde ze zich naar zijn woning, waar het tot een ruzie kwam. De twintiger ging door het lint en trapte de vrouw tegen haar arm. Zij hield er een breuk aan over en was meer dan twee maanden arbeidsongeschikt. Zelf stuurde hij zijn kat naar de rechtbank. Uitspraak op 1 maart. (WHW)