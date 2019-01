Ruim 115.000 euro subsidies voor Kapelse scholen Robby Dierickx

21 januari 2019

13u26 0 Kapelle-Op-Den-Bos Vrije basisschool De Pepel en secundaire school Sint-Theresiacollege in Kapelle-op-den-Bos krijgen samen 115.000 euro subsidies voor de vernieuwing van hun gebouwen. Dat heeft onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt.

AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs, kent maandelijks subsidies toe aan scholen voor het vernieuwen van hun gebouwen. In Vlaams-Brabant werden in totaal 32 schoolbouwprojecten voor ruim 14 miljoen euro goedgekeurd om hun patrimonium te vernieuwen. In Kapelle-op-den-Bos mogen twee scholen financiële middelen in ontvangst nemen. Zo krijgt vrije basisschool De Pepel maar liefst 94.712 euro subsidies. Het Sint-Theresiacollege krijgt dan weer 22.902,50 euro.

“Les geven én krijgen in moderne schoolgebouwen die voldoen aan de huidige normen is een win-win”, zegt minister Crevits. “Het stimuleert leerkrachten om te werken en leerlingen om te leren. De inhaalbeweging om schoolgebouwen te vernieuwen blijft onverminderd voortduren. Al in meer dan 9 op de 10 Vlaamse en Brusselse gemeenten worden nieuwe of grondig vernieuwde scholen gebouwd. Door deze investering wordt opnieuw een grote stap voorwaarts gezet.”