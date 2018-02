Renaat Huysmans trekt voor derde keer N-VA-lijst 27 februari 2018

03u03 0 Kapelle-Op-Den-Bos Voor de derde verkiezingen op een rij heeft N-VA Kapelle-op-den-Bos Renaat Huysmans aangeduid als kopman. De huisarts wil "de schande van 2012" doen vergeten.

Zes jaar geleden was N-VA met 33 procent ruim de grootste partij in Kapelle-op-de-Bos. Toch belandde de partij op de oppositiebanken omdat sp.a en CD&V besloten om samen een coalitie te vormen en verder te blijven besturen. In oktober dit jaar hoopt N-VA die monsterscore nog te verbeteren. Renaat Huysmans is - net zoals in 2006 en 2012 - lijsttrekker. Op de tweede plaats prijkt Lena Ghysels, provincieraadslid en secretaris van de lokale afdeling. "We gaan voluit voor de verandering in onze gemeente, na de vele jaren van socialistisch beleid dat de laatste twee legislaturen ondersteund werd door CD&V", aldus Huysmans. "We zijn ons ervan bewust dat we zullen moeten groeien, willen we een nieuwe coalitie tussen de huidige meerderheidspartijen voorkomen. We willen komaf maken met de schande van 2012 waarbij N-VA als grote overwinnaar naar de oppositiebanken werd verwezen."





(RDK)