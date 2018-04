Rechter heeft begrip voor vader 14 april 2018

Een twintiger uit Kapelle-op-den-Bos is zonder straf weggekomen. Hij riskeerde een celstraf van acht maanden voor partnergeweld maar de rechter wilde zijn toekomst niet hypothekeren en gaf hem de opschorting. In de zomer van 2016, net na de geboorte van hun dochtertje, besloten Y.H. en zijn vriendin een einde te maken aan hun relatie. Elk om beurten mochten ze het kind bij zich hebben, maar dit zorgde voor problemen. Toen zijn ex hun dochtertje kwam ophalen, wilde hij ze niet afstaan. Hierop gaf ze hem een duw. "Toen ze nogmaals wilde duwen, heb ik haar een stamp gegeven om haar weg te houden van mij en ons kind", nuanceerde hij ter zitting. De vrouw liep een armbreuk op en was meer dan twee maanden arbeidsongeschikt. "De eerste aanval was van haar en hij had het kind in zijn armen. De slag was een reactie op haar aanval. Daarom is enige mildheid geboden", aldus de rechter. (WHW)