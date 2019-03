ProKA wil vakantietoelagen voor mensen met beperking, schepencollege denkt aan breder plan Robby Dierickx

09u35 0 Kapelle-Op-Den-Bos “Het nieuwe schepencollege van Kapelle-op-den-Bos vertoont nu al asociaal gedrag.” Dat zegt Dirk Hermans van oppositiepartij ProKA. Het gemeentebestuur gaat immers niet in op zijn voorstel om Kapellenaars met een beperking een vakantietoelage te geven. Burgemeester Renaat Huysmans (N-VA) nuanceert: “We werken aan een breder plan.”

“Voor andersvaliden is het niet evident om op vakantie te gaan. Extra begeleiding en speciale voorzieningen doen de kosten van een uitje dikwijls hoog oplopen”, zegt Dirk Hermans. “Daarom lijkt het me een goed idee om een toelage toe te kennen aan personen met een beperking vanaf 66 procent.”

ProKA stelde tijdens de gemeenteraad maandag voor om per persoon met een beperking 15 euro per dag met een maximum van 75 euro en dit slechts eenmaal per jaar vrij te maken. “Deze subsidie kan doorslaggevend zijn om een zwaarbehoevend kind te laten genieten van een begeleide vakantie.”

Breder plan

Het schepencollege ging niet op de vraag in. “Het is al de tweede maand op een rij dat ProKA het voorstel op de agenda zet”, antwoordt burgemeester Huysmans. “Net als vorige maand lieten we de oppositiepartij weten dat we aan een langetermijnvisie en -beleid voor mensen met een beperking aan het werken zijn. Eén van onze gemeenteraadsleden heeft een kind met een beperking en onderzoekt de mogelijkheden. We vinden het beter om een globaal plan uit te werken dan telkens hier en daar wat geld vrij te maken. Eind dit jaar willen we hiermee landen. Dit heeft dus niets met asociaal gedrag te maken.”