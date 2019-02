Projectvereniging WIKA heeft met maand vertraging nieuw bestuur Robby Dierickx

27 februari 2019

13u44 0

WIKA – de projectvereniging van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Willebroek die instaat voor de uitbating van zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos – heeft met een maand vertraging een nieuw bestuur. Daardoor is de onduidelijkheid over wie aansprakelijk is bij ongevallen verdwenen.

De nieuwe raad van bestuur moet om de zes jaar vernieuwd worden en dat moet telkens binnen de maand na de eedaflegging van de nieuwe gemeentebesturen van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek gebeuren. De nieuwe schepencolleges vergaten het punt echter op de agenda’s van de gemeenteraden van januari te zetten, waardoor er niet gestemd kon worden. Daardoor was het volgens de Kapelse oppositiepartij ProKA onduidelijk wie aansprakelijk was bij ongevallen in zwembad De Druppelteen.

Maar dat euvel is nu verholpen, want maandag werd het punt behandeld in de gemeenteraad van Kapelle-op-den-Bos en dinsdag kwam het in Willebroek aan bod. Burgemeester en schepen van Sport in Kapelle-op-den-Bos Renaat Huysmans (N-VA) wordt de nieuwe bestuurder, terwijl oppositieraadslid Mathias Diricx (CD&V) bestuurder met raadgevende stem wordt. Daarnaast werden de statuten aangepast aan het decreet lokaal bestuur.