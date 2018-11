Pasfoto’s maak je nu zelf in gemeentehuis RDK

19 november 2018

Inwoners van Kapelle-op-den-Bos kunnen voortaan zelf een pasfoto voor het aanmaken van een nieuwe identiteitskaart, reispas of andere documenten maken in een fotocabine in het gemeentehuis.

De fotocabine staat in de wachtruimte van de dienst Burgerzaken en is vrij beschikbaar tijdens de openingsuren. Voor een set van zes foto’s betalen de inwoners 8 euro. De betaling kan met muntstukken, briefjes van 5 euro en bancontact. Ook via de Apple pay en Google Wallet kan er betaald worden. Rolstoelgebruikers kunnen eveneens gebruik maken van de fotocabine.

“Dat mensen nu zelf een pasfoto in het gemeentehuis kunnen maken, zal ongetwijfeld voor een betere dienstverlening zorgen”, meent burgemeester Edward De Wit (CD&V). “Bovendien zal het heen-en-weergeloop voor een normconforme pasfoto tot het verleden horen in onze gemeente.”