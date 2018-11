Overvolle glasbollen door defecte wagens Intradura RDK

05 november 2018

De inwoners van Kapelle-op-den-Bos kunnen hun glasafval momenteel niet meer kwijt in de glasbollen in de gemeente. De containers zitten immers overvol en ondertussen staan ook al heel wat lege flessen en potten naast de glasbollen. Het gemeentebestuur vroeg afvalintercommunale Intradura om de overvolle glasbollen zo snel mogelijk te ledigen. Die liet weten dat er door een technisch defect aan de interventiewagens vertraging in de planning geslopen is. Intradura verzekerde dat de problemen eerstdaags opgelost zouden worden.