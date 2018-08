Ook bibliotheek en 't Kiezeltje krijgen zonnepanelen 30 augustus 2018

02u29 0 Kapelle-Op-Den-Bos Het schepencollege heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad bekendgemaakt dat het zonnepanelen gaat plaatsen op de daken van de bibliotheek en van gemeenteschool 't Kiezeltje.

In mei kondigde milieuschepen Freddy De Ruysscher (sp.a) aan dat de gemeente een nieuwe studie rond de haalbaarheid van zonnepanelen zou laten uitvoeren. Oppositiepartij Groen had even voordien gevraagd om na te gaan of het aantal fotovoltaïsche panelen niet opgetrokken kon worden. Momenteel liggen er alleen zonnepanelen op het Jeugdontmoetingscentrum en de buitenschoolse kinderopvang, maar uit de studie blijkt dat er nog vier openbare gebouwen geschikt zijn. Het schepencollege heeft beslist om budgetten vrij te maken om panelen te leggen op de daken van gemeenteschool 't Kiezeltje en de bib. Voor de gemeenteschool wordt volgend jaar 38.386 euro vrijgemaakt, voor de bib 15.271 euro. De terugverdientijd wordt door Eandis ingeschat op respectievelijk acht en tien jaar. De schepen wees erop dat deze investering zal bijdragen tot een CO2-arme elektriciteitsproductie, maar dat ze echter geen bijdrage levert tot het verlagen van het energieverbruik.





(RDK)