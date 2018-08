Onvrede over verkeerslicht dat pal voor parking slagerij staat 28 augustus 2018

02u38 0 Kapelle-Op-Den-Bos Bart Van Eeckhoudt, zaakvoerder van slagerij Viandoo op de hoek van de Londerzeelseweg met de Hoogveldseweg, is niet gelukkig met de plaatsing van een verkeerslicht voor zijn deur. Het verkeerslicht splitst de - weliswaar brede - inrit van zijn parking in tweeën.

"Toen ik eind vorige week zag dat men plots een verkeerslicht pal in het midden van de in- en uitrit van mijn slagerij geplaatst had, schrok ik me een hoedje", aldus Bart Van Eeckhoudt. "Vooral de klanten die richting Londerzeel moeten, zullen het niet gemakkelijk hebben om de parking te verlaten. Bovendien zullen zachte weggebruikers pal naast mijn parking moeten wachten om de straat over te steken. Op die manier wordt een gevaarlijke situatie gecreëerd."





Volgens oppositiepartij N-VA is het al de zoveelste blunder bij de werken op de Londerzeelseweg. Schepen van Infrastructuurwerken Hugo De Haes (sp.a) benadrukt dat er niets verkeerd is gelopen. "Het verkeerslicht werd er bewust geplaatst om de brede in- en uitrit van de parking smaller te maken. Want we willen vermijden dat automobilisten het pas aangelegde fietspad over een afstand van 25 meter kunnen kruisen. Voortaan zal iedereen die de parking wil verlaten, dat alleen langs de rechterkant van het verkeerslicht kunnen doen. We hebben Eandis inmiddels wel gevraagd om de bestaande verlichtingspaal aan de slagerij enkele meters te verplaatsen. Het verkeerslicht zal daarentegen wel gewoon op de huidige plaats blijven staan. Behalve op de parking kunnen klanten van de slagerij hun wagen ook parkeren op enkele openbare parkeerplaatsen vlak bij de zaak." (RDK)