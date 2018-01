OCMW wil meer personeel op de fiets 25 januari 2018

02u26 0 Kapelle-Op-Den-Bos Personeelsleden van het Sociaal Huis worden voortaan aangemoedigd om met de fiets naar het werk te komen. Het OCMW-bestuur heeft zich namelijk aangesloten bij 'Bike to Work', een initiatief van de Fietsersbond en GRACQ.

Werknemers van het OCMW kunnen zich registreren via www.biketowork.be en op die manier fietspunten verdienen, die omgeruild kunnen worden voor enkele voordelen. Zo maken ze kans op prijzen en krijgen ze fietsbijstand in geval van pech. "Voor ons is dit een verdere concretisering van ons gezondheidsbeleid en welzijn op het werk", zegt OCMW-voorzitster Else De Wachter (sp.a). "Al enkele jaren worden onze medewerkers die regelmatig fietsen, beloond met een cadeaubon. We stellen ook vast dat het aantal deelnemers elk jaar toeneemt - de collega's moedigen elkaar aan om in te tekenen. Voorts kochten we ook enkele elektrische fietsen die door het personeel gebruikt kunnen worden voor verplaatsingen naar vergaderingen buitenshuis." (RDK)