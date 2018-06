OCMW-voorzitster Else De Wachter stopt met politiek 09 juni 2018

02u53 0 Kapelle-Op-Den-Bos Huidig OCMW-voorzitster Else De Wachter (sp.a) stopt eind dit jaar met politiek. Ze heeft beslist om zich volledig te focussen op haar gezin, familie en professionele carrière.

In januari maakte de huidige OCMW-voorzitster nog bekend dat de socialisten niet als sp.a naar de kiezer trekken in oktober, maar wel onder de benaming ProKA. "Maar nu heb ik na lang en weloverwogen beraad beslist om me vanaf 1 januari volgend jaar volledig te focussen op mijn gezin, mijn familie en mijn professionele bezigheden", aldus De Wachter, die algemeen directeur van de vzw Levenslust is. "Na twintig jaar hart en ziel te hebben gelegd in het beleid en het politieke landschap, sluit ik op 1 januari definitief de politieke deur. Ik dank iedereen voor de voorbije samenwerking en mijn familie voor de steun en het geduld doorheen de jaren. Tot slot wens ik alle toekomstige kandidaten zeer veel engagement, inzet en drive toe en vooral... blijf een luisterend oor voor de mensen."





De Wachter stapte in 1997 in de politiek en werd in 2000 de eerste vrouwelijke schepen in Kapelle-op-den-Bos. In 2011 werd ze zelfs de eerste vrouwelijke burgemeester toen Leo Peeters zijn sjerp omwille van gezondheidsredenen vroegtijdig aan de haak hing.





(RDK)