Nieuwe studie voor zonnepanelen op openbare daken op komst 30 mei 2018

Het schepencollege gaat opnieuw een studie uitvoeren om na te gaan op welke openbare gebouwen zonnepanelen kunnen komen. Oppositiepartij Groen wil dat inwoners mee kunnen participeren, maar volgens het gemeentebestuur is dat niet mogelijk.





"Door de daken van openbare gebouwen ter beschikking te stellen van derden voor het plaatsen van zonnepanelen kan Kapelle-op-den-Bos een klimaatvriendelijke, solidaire en gezonde gemeente worden", meent oppositieraadslid Yves Rousseaux (Groen). "Inwoners die zelf niet over een dak beschikken waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden, zouden dat wel op openbare gebouwen kunnen doen."





Maar schepen van Milieu Freddy De Ruysscher (sp.a) zegt dat de gemeente slechts vijf openbare gebouwen telt, waarvan er amper drie 'zonnepaneelvriendelijk' zijn. "Op twee werden al panelen gelegd. Het derde was het gebouw van school 't Mulderke, maar dat is inmiddels afgebroken. We gaan wel een nieuwe studie uitvoeren om na te gaan of er dankzij de nieuwe technieken van zonnepanelen nu toch meer mogelijkheden zijn. Maar ik verwacht dat alleen school De Kei in aanmerking komt. Als dat het geval is, dan zullen we er als gemeente zonnepanelen op leggen zodat alle inwoners er mee van kunnen genieten in plaats van enkelen." (RDK)