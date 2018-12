Nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd RDK

12 december 2018

In Kapelle-op-den-Bos werd de nieuwe kindergemeenteraad op maandag 10 december geïnstalleerd. Tegelijkertijd werd ook afscheid genomen van de oud-leden van die kindergemeenteraad. Marthe Van de Sande van basisschool Karamba mag zich voortaan kinderburgemeester van Kapelle-op-den-Bos noemen. Ze wordt bijgestaan door kinderschepenen Jesse Troch (De Kei), Amélie De Schepper (De Kiem), Rim Rochtus (De Pepel) en Fiene Van Nieuwenhuyzen (De Pepel). Marthe Deprins van De Kiem is de nieuwe OCMW-voorzitter in de kindergemeenteraad.

Thibe De Prins (De Pepel) is de voorzitter van de raad, terwijl Amélie Juchtmans (Karamba) gemeentesecretaris is. De overige kindergemeenteraadsleden zijn Juta Hermans (De Pepel), Amin Proost (De Pepel), Senne Verschueren (De Pepel), Simon Joos (De Pepel), Jef Van Lint (De Pepel), Elli Stuer (’t Mulderke), Sterre Stuer (’t Mulderke), Bo Van Goidsenhoven (’t Mulderke), Marieke Leemans (’t Mulderke), Julie Van Der Trappen (’t Mulderke), Mika De Maeyer (De Kei), Chanel Potoms (De Kei), Dario Leon (Karamba) en Dylano Bulté (De Kiem).