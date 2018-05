Nieuw triatlonteam SwimKap telt al 22 leden 18 mei 2018

02u52 0

SwimKap, de eerste triatlonclub van Kapelle-op-den-Bos, telt enkele maanden na de oprichting al 22 recreatieve en competitieve leden. Sinds kort treden de leden - die inmiddels over hun eigen clubuitrusting beschikken - aan in verschillende triatlons verspreid over ons land. De trainingen van de leden vinden plaats in zwembad De Druppelteen in Kapelle-op-den-Bos. Drijvende krachten achter SwimKap zijn Jan Geudens, David Hermans, Kevin Gielen, Luc Van Praet en Ronny Marivoet.





(RDK)