N-VA en Groen verdelen bevoegdheden schepencollege Robby Dierickx

14 november 2018

09u10 0 Kapelle-Op-Den-Bos Exact één maand na de gemeenteraadsverkiezingen is het toekomstig schepencollege van Kapelle-op-den-Bos klaar met haar huiswerk wat de verdeling van de postjes en de bevoegdheden betreft. N-VA krijgt het burgemeesterschap en tweeënhalve schepenambten. Groen krijgt anderhalf schepenambt. Ook het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt gedeeld.

N-VA en Groen, de twee huidige oppositiepartijen, bereikten enkele uren na het sluiten van de stemhokjes een akkoord en verwezen daarmee de twee huidige meerderheidspartijen CD&V en sp.a – de socialisten gaan tegenwoordig als ProKA door het leven – naar de oppositiebanken. Al snel was duidelijk dat Renaat Huysmans, huisarts in Ramsdonk, de sjerp zou omgorden. Exact een maand na de verkiezingen is ook de verdeling van de andere postjes en de bijhorende bevoegdheden rond.

De functie van eerste schepen wordt de eerste vier jaar bekleed door Lena Ghysels (N-VA). Zij krijgt onder meer Onderwijs en Cultuur. De laatste twee jaar van de legislatuur wordt ze vervangen door partijgenote Sonja Thielemans. N-VA’er Geert Van de Voorde krijgt onder andere Financiën en Openbare Werken. Zijn partijgenote Hilde de Keersmaeker deelt een schepenambt met Groen-verkozene Bruno Keuleers. Zij krijgen onder meer Jeugd en Trage Wegenbeleid als bevoegdheden. Ilse Rymenants van Groen is zes jaar lang voorzitter van het bijzonder comité en krijgt alle sociale bevoegdheden. Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt tot slot verdeeld onder Bruno Keuleers (Groen) en N-VA-voorzitter Hendrik De Vleeschouwer.