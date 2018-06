Man in de clinch met controlearts 16 juni 2018

Een twintiger uit Kapelle-op-den-Bos riskeert twee maanden cel voor slagen en verwondingen.





De man zat in september van vorig jaar ziek thuis. Maar de controlearts die bij hem langsging, oordeelde dat er niets met hem aan de hand was. Dat was niet naar de zin van de twintiger, die de arts een duw in de rug gaf. Al hield hij er zelf een andere versie op na. "Ik had enorme rugklachten", klonk het. "Mevrouw kwam binnen, voelde even aan mijn rug en zei dan dat er niets aan de hand was. Ik heb haar vervolgens gezegd dat ze mijn huis moest verlaten, maar dat wilde ze niet. Daarop heb ik haar naar de deur begeleid, zonder geweld te gebruiken." Maar het parket oordeelde dat een straf wel op zijn plaats is. Uitspraak op 28 juni. (WHW)