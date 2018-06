Lichaam uit kanaal gehaald 21 juni 2018

De hulpdiensten hebben gisterennamiddag een levenloos lichaam gehaald uit het kanaal in Kapelle-op-den-Bos. Voorlopig is er nog niets bekend over de identiteit van het slachtoffer of de omstandigheden van het overlijden. Maar wellicht gaat het om een wanhoopsdaad. Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813, of op de website www.zelfmoord1813.be. (VDBS)