Leerlingen overnachten na weddenschap 07 maart 2018

02u58 0 Kapelle-Op-Den-Bos De 24 leerlingen van het zesde leerjaar van gemeenteschool De Kei in Kapelle-op-den-Bos hebben de voorbije nacht op school doorgebracht. Ze wonnen een weddenschap met hun leerkracht door uit 25 verschillende landen een kaartje te ontvangen en kregen daarom een slaapfeestje cadeau.

Voor ze gisteravond onder de wol kropen, werd er nog stevig gefuifd met MNM-dj Nobels. 'Probeer in vier maanden tijd 25 kaartjes uit evenveel verschillende landen te krijgen op het adres van de school.' Die uitdaging ontvingen de leerlingen van het zesde leerjaar van De Kei van hun juf Ellen. "In minder dan twee maanden was de buit al binnen (lacht)", zegt de lerares. "Ondertussen hebben we zelfs al 156 kaartjes uit zowat de hele wereld gekregen: van Afghanistan tot Lapland, Guatemala en Australië. Daardoor verdienden de leerlingen een slaapfeestje, maar ze konden die beloning nog wat 'upgraden' door kaartjes te ontvangen van onder meer burgemeester Edward De Wit, een bekende kok, een deejay en een bekende sporter. Met kaartjes van onder meer Jeroen Meus, Dimitri Vegas en Like Mike, en Ilse Heylen brachten ze ook die uitdagingen tot een goed eind." En dus werd er afgelopen nacht niet alleen overnacht, maar werd er eerst lekker gegeten om nadien te fuiven met MNM-dj Nobels, die zelf ook school liep in De Kei. Vanochtend kregen de leerlingen ook een stevig ontbijt.





(RDK)