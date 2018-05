Leerkracht De Kei brengt fotografieboek voor kinderen uit 04 mei 2018

De 37-jarige Ellen De Decker, leerkracht in het zesde leerjaar in basisschool De Kei in Kapelle-op-den-Bos, heeft een boek geschreven over fotografie voor kinderen. Ze geeft allerlei tips over onder meer de perfecte compositie en diepte.





"Enkele jaren geleden volgde ik een opleiding fotografie en ik merkte dat de kinderen in de klas er ook enorm mee bezig zijn", vertelt de juf. "Niet alleen met een echt fototoestel maar ook met een smartphone of tablet. Tijdens de lessen muzische vorming maak ik tegenwoordig ook tijd voor wat fotografietips. Omdat ik ondervond dat de leerlingen dat wel konden appreciëren, kreeg ik het idee om een kinderboek te schrijven over fotografie. Er staan onder meer tips in over de juiste compositie, hoe je het perfecte beeld moet maken en hoe je van enkele doodgewone zaken toch speciale foto's kunt maken.





Het hele gezin

Het mag dan wel een kinderboek zijn, eigenlijk is het ideaal voor het hele gezin. Ik hoop dat ouders het boek meenemen tijdens uitstapjes met hun kinderen, zodat ze er onderweg ook mee aan de slag kunnen."





In september start de leerkracht en auteur ook met workshops fotografie in het gemeenschapscentrum De Oude Pastorie in Nieuwenrode. (RDK)